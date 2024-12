Ricardo Yoshito fechou 2024 com ouro duplo no Mundial No-Gi - (Foto: Divulgação)

Ricardo Yoshito fechou 2024 com ouro duplo no Mundial No-Gi (Foto: Divulgação)

Publicado 20/12/2024 08:00 | Atualizado 20/12/2024 18:52

Craque da nova geração do Jiu-Jitsu, o faixa-azul juvenil Ricardo Yoshito deu show no Mundial No-Gi 2024 da IBJJF, realizado entre 12 e 14 de dezembro, em Las Vegas (EUA). Atuando uma categoria acima da sua de costume, o jovem de 16 anos conquistou o ouro duplo ao vencer o peso-leve e o absoluto leve.

O campeonato, vale citar, foi a primeira vez em que o atleta da AOJ (Art of Jiu-Jitsu) - onde treina com os irmãos Rafael e Gui Mendes - se dedicou exclusivamente ao sem quimono, colhendo os frutos dessa escolha.

"O Mundial No-Gi foi um campeonato extremamente importante pra mim este ano. Pela primeira vez me dediquei 100% ao No-Gi, quase três meses focado exclusivamente nele, trabalhando intensamente e todo o esforço valeu a pena. Sou campeão mundial sem quimono peso e absoluto", celebrou o jovem.

O resultado positivo no último evento da IBJJF na temporada encerra um ano especial para Ricardo Yoshito, que antes já havia faturado títulos com quimono no Pan, Europeu e Mundial, três das principais competições do cenário da arte suave, fora muitos outros.

"Graças a Deus esse ano foi ótimo! Eu pude conquistar todos os principais campeonatos que disputei com quimono, fora os Opens, além do Mundial No-Gi agora em dezembro. Foi um ano muito bom não só dentro dos tatames, mas fora também. E fecho com chave de ouro vencendo peso e absoluto no Mundial No-Gi, uma experiência incrível", encerrou.

Para 2025, o jovem patrocinado pela MasterFrigo espera seguir evoluindo, conquistando títulos e inspirando outros nomes da nova geração do Jiu-Jitsu.