Duelo entre Diego Dutra e Paulo Nogueira é uma das atrações do SFT 53 (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 20/12/2024 07:00 | Atualizado 20/12/2024 16:11

Se você é fã de lutas e ainda não tem programa para a noite deste sábado (21), agora tem. A partir das 23h (horário de Brasília), a Band vai transmitir em TV aberta e de maneira inédita parte do card preliminar do SFT 53, um dos principais eventos da organização na temporada.

Ao todo serão cinco lutas transmitidas, sendo três de MMA e duas de Xtreme. Nas artes marciais mistas, pela divisão peso-pena, Anderson Falcão - vencedor do GP do SFT Gladiador - e Rosemberg Lima ficam frente a frente, assim como Pedro Diesel e Daniel Oliveira, que reeditam a rivalidade Eduardo Pamplona e Jorge Patino Macaco, respectivamente. Já nos leves, Paulo Nogueira - filho do casca-grossa Betão Nogueira - estreia no SFT contra Diego Dutra, fera do K-1.

No Xtreme, modalidade que consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão, o campeão dos penas Thiago Tiwi defende seu título contra Rafael FTT, enquanto Fernando Levy e Demerson da Silva se enfrentam.

Após o evento, vale citar, David Hudson, presidente do SFT, também anunciará na Band os vencedores dos bônus por performance da edição, entre mais surpresas. "Somos pioneiros no Brasil: o SFT é o único evento que transmite todo o card de lutas na TV aberta. Isso é mais do que entretenimento, é o nosso compromisso em levar o melhor das artes marciais para todos os lares", afirmou David.

Com a sua programação deste ano chegando ao fim, o SFT agora trabalha de olho em 2025, na expectativa de novos eventos sendo anunciados em breve pela organização destaque no Brasil durante a temporada.

SFT 53 – Preliminar parte 3:

Sábado, 21 de dezembro de 2024

Band TV, a partir das 23h

LUTA 1 MMA: Anderson Falcão x Rosemberg Lima

LUTA 2 MMA : Paulo Nogueira x Diego Dutra

LUTA 3 MMA: Pedro Diesel x Daniel Oliveira

LUTA 4 XTREME: Fernando Levy x Demerson da Silva

LUTA 5 XTREME: Thiago Tiwi x Rafael FTT