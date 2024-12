Casquinha elogiou trabalho da CBJJD e citou planos da Top Brother - (Foto: Reprodução)

Casquinha elogiou trabalho da CBJJD e citou planos da Top Brother(Foto: Reprodução)

Publicado 21/12/2024 09:15 | Atualizado 21/12/2024 10:03





O campeonato, vale citar, contará com disputas Gi & No-Gi e tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br. Além disso, vale pela primeira etapa - de oito - do Circuito, que no ano que vem traz novas premiações ( Marcado para os dias 1 e 2 de fevereiro, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, o Rio Summer National Open vai dar a largada no Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025, que chega para a próxima temporada repleto de novidades por parte de CBJJD e FJJD-Rio, caso do prêmio Atleta Mineirinho Gold Team.O campeonato, vale citar, contará com disputas Gi & No-Gi e tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br. Além disso, vale pela primeira etapa - de oito - do Circuito, que no ano que vem traz novas premiações ( veja aqui ).

Entre as equipes que marcarão presença no Circuito Rio Mineirinho 2025 de olho nas premiações está a Top Brother, destaque nesta temporada. Líder do time, Cezar “Casquinha” Guimarães celebrou a valorização por parte da organização e projetou força total nos eventos.



"Nossa expectativa para o próximo Circuito é a melhor possível. Fizemos uma reunião com toda a nossa equipe, levantamos as vantagens e definimos nosso apoio para CBJJD/FJJD-Rio. Vamos entrar na temporada com 150-200 atletas, e com essa quantidade e a qualidade que nós temos, tenho certeza que será um ano muito positivo para a Top Brother", disse Casquinha, que completou:



"A CBJJD hoje é uma das confederações mais importantes do Brasil, com um braço internacional, eventos fora do país e um circuito no Rio especial. Isso resulta em mais atletas e com maior qualidade. E nesse bolo, vamos chegar para brigar por todos os pódios nas oito etapas, e certamente alguns troféus conquistaremos".



Formada basicamente por projetos sociais, a Top Brother vive grande fase, mudando vidas e criando campeões dentro e fora dos tatames. Para 2025, Casquinha espera que esse trabalho dê ainda mais frutos, em especial por causa das novas premiações do Circuito Rio Mineirinho.



"Nossa equipe é baseado em trabalho social, então é muito importante essa valorização com tatame, quimonos, passagens internacionais pelo ranking. E para nós da Top Brother, esse retorno é fundamental para seguir em frente. O Rogério Gavazza (presidente da CBJJD) foi muito feliz em pensar nisso tudo, nos projetos sociais, que são os que mais precisam desse suporte", disse o mestre, antes de encerrar:



"Estamos fazendo um trabalho muito forte com todo o time, instituto, muitos projetos para botar em prática em 2025 e a esperança de formar atletas campeões brasileiros, mundiais de Jiu-Jitsu, e no MMA também. Não temos muito dinheiro, mas a gente se supera na vontade de querer vencer".