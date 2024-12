Rumores sobre luta entre McGregor e Paul crescem - (Foto: Reprodução)

Publicado 21/12/2024 10:00 | Atualizado 21/12/2024 10:20

Sem lutar desde julho de 2021, Conor McGregor chamou a atenção dos fãs nos últimos dias ao anunciar que seu retorno aos esportes de combate pode acontecer em uma possível luta de exibição no Boxe contra Logan Paul, irmão de Jake Paul. O ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC revelou que está em "acordos preliminares" para que o duelo diante do youtuber norte-americano aconteça na Índia, ainda sem data definida.

Bastante ativo em suas redes sociais, Conor McGregor utilizou sua conta oficial no "X" (antigo Twitter) para aumentar ainda mais os rumores de que uma luta de Boxe contra Logan Paul pode acontecer. Além disso, em algumas hashtags que utilizou na publicação, o irlandês deu a entender que o possível confronto seria o maior pagamento que já recebeu em sua carreira até hoje.

"Grupo TKO! UFC vs WWE. Há níveis nisso, um grande novato desleixado (Logan Paul) vai descobrir! TÍTULO DE REI DO TKO. Eu mantenho todos os recordes e estou voltando para nocautear esse novato e acumular mais números para a empresa", escreveu McGregor na postagem.

Vale ressaltar que, em setembro de 2023, a Endeavor - empresa que é dona do UFC - comprou a WWE e, dessa forma, UFC e WWE se uniram em uma companhia ainda maior, batizada como "TKO". Com isso, Logan Paul e Conor McGregor têm contratos ativos com a mesma empresa, tendo em vista que Logan é um atleta de sucesso na WWE.

Aos 36 anos, Conor McGregor é uma das maiores estrelas da história do UFC e o lutador que maior sucesso teve financeiramente. O ex-campeão dos penas e dos leves chegou a ser o atleta mais bem pago do mundo, de acordo com a revista “Forbes”. Dentro do octógono, o retrospecto recentemente não é nada animador. Em quatro lutas, são três derrotas e apenas uma vitória – que aconteceu sobre Donald Cerrone, em janeiro de 2020.

Logan Paul, que atualmente faz sucesso na WWE, venceu Dillon Danis em duelo de Boxe que aconteceu em outubro do ano passado, fez uma luta de exibição contra o astro Floyd Mayweather, em 2021, que terminou em empate, e tem uma derrota e um empate contra Olajide Olatunji, influenciador mais conhecido como “KSI”.