Usyk manteve os títulos dos pesados na revanche contra Fury (Foto: Reprodução)

Publicado 23/12/2024 10:00

Assim como na primeira luta em maio deste ano, Oleksandr Usyk levou a melhor sobre Tyson Fury e manteve os cinturões dos pesos-pesados do Boxe mundial neste sábado (21), em Riyadh, na Arábia Saudita. O ucraniano saiu vitorioso por decisão unânime após a disputa de 12 rounds.

Além de manter os títulos dos pesados da Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO) e Conselho Mundial de Boxe (WBC), Usyk também se mantém invicto como profissional. O confronto era aguardado pelos fãs da nobre arte pelo mundo a fora, onde no primeiro embate o campeão venceu por decisão dividida.

Logo no primeiro assalto, Fury iniciou a disputa um pouco mais plantado no ringue e tentando controlar a distância - por conta da maior envergadura. Usyk, como resposta, buscava implementar a velocidade e combinar golpes na linha de cintura e cabeça do britânico.

O confronto foi seguindo nesta tônica round a round, e Fury soltava alguns golpes fortes na cabeça do adversário. Para não deixar "The Gypsy King" crescer, o campeão conectava jabs e diretos para colocar o oponente em situação desconfortável. No quinto assalto, o inglês teve um bom momento quando encaixou um uppercurt e mais alguns ataques.

A partir daí, Usyk passou a ser mais cerebral na luta, tirou a distância de Fury e foi ditando o ritmo do confronto. O ucraniano chegou a encurralar o ex-campeão da WBC nas cordas, mas não conseguiu ter ímpeto para nocautear. No fim, o campeão manteve as coroas da elite do Boxe mundial com um triplo 116-112 dos jurados.

Com o resultado, Oleksandr Usyk chegou a marca de 23 vitórias - sendo 14 por nocaute - e nenhuma derrota. Fury, que estava invicto até o primeiro duelo contra o ucraniano, conhece o segundo revés na carreira profissional. "The Gypsy King" soma 34 triunfos, onde 24 foram pela via rápida.

CONFIRA OS RESULTADOS:

Usyk x Fury 2

Riyadh, Arábia Saudita

Sábado, 21 de dezembro de 2024

Oleksandr Usyk derrotou Tyson Fury por decisão unânime dos jurados

Moses Itauma derrotou Demsey McKean por nocaute no R1

Serhii Bohachuk derrotou Ishmael Davis por nocaute técnico no R6

Johnny Fisher derrotou Dave Allen por decisão dividida dos jurados

Lee McGregor derrotou Isaac Lowe por decisão unânime dos jurados

Peter McGrail derrotou Rhys Edwards por decisão unânime dos jurados

Daniel Lapin derrotou Dylan Colin por decisão unânime dos jurados

Andrii Novytskyi derrotou Edgar Ramirez por decisão unânime dos jurados

Mohammad Alakel derrotou Joshua Ocampo por decisão unânime dos jurados