Carlos Prates (direita) vive grande fase na carreira (Foto: Myriam Albertuni)

Publicado 27/12/2024 09:00 | Atualizado 27/12/2024 09:01

No último sábado do ano, dia 28 de dezembro de 2024, o SFT presenteia os fãs de luta com o programa Clássicos do Combate: do SFT 28 ao UFC, que vai ao ar a partir das 23h (horário de Brasília), na Band TV.



Transmitido em maio de 2021, o SFT 28 contou com grandes duelos, mas entre os destaques, quatro lutadores que hoje brilham no UFC: Jean Matsumoto, Ketlen Esquentadinha, Carlos Prates e Denise Gomes.



Na luta principal, Jean Matsumoto, então campeão peso-mosca de MMA, desafia Wanderley Mexicano, campeão dos galos, pelo cinturão até 61kg. Já no co-main event, Ketlen Esquentadinha e Gisele Moreira se enfrentam pelo título vago do peso-galo feminino.



Também no MMA, Denise Gomes estreia na organização contra Andressa Gauchinha, enquanto Carlos Prates encara Vinicius Dionizio no Xtreme, modalidade que consiste em realizar duelos de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão.