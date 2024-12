Mike Tyson enfrentou Jake Paul, que é 31 anos mais jovem que o pugilista - (Foto: Reprodução)

Publicado 25/12/2024 11:00

No auge dos seus 58 anos, Mike Tyson resolveu voltar a lutar e encarou Jake Paul - que é 31 anos mais jovem. A decisão da lenda do Boxe de subir ao ringue gerou certo questionamento entre fãs e especialistas quanto a saúde de "Iron Mike". O aguardado evento, promovido pela Netflix, parou o mundo no último mês de novembro e terminou com a vitória do youtuber por pontos.

Na última semana, Mike Tyson resolveu comentar sobre o duelo em entrevista ao "Fox Sports Radio". De maneira surpreendente, "Iron Mike" contou que não se recordava do embate contra Jake Paul. Com bom humor, o ex-campeão mundial só lembrava da reverência de "Problem Child" ao fim do confronto, mas sem entender o que estava acontecendo.

"Não sei, não me lembro muito bem da luta. Eu meio que perdi um pouco a memória. Ouça, sei que me lembro de ter voltado do primeiro round, depois me lembro do Jake fazendo alguma coisa (reverência), eu não sei. O que ele estava fazendo no ringue? (risos). Essa é a última coisa que eu me lembro. Mas no dia seguinte ao evento, logo após acordar, eu disse à minha esposa: 'Por que eu fiz isso?'. Eu, simplesmente, não sabia que diabos estava acontecendo", disse.

Quando foi indagado sobre a força de Jake Paul, Mike Tyson voltou a afirmar que não tinha recordações do embate. No entanto, citou as dores após a luta para enfatizar a capacidade do youtuber dentro do ringue: "Eu não me lembro, mas o meu corpo estava muito dolorido. Meu corpo, meu peito, meu estômago e outras regiões estavam doloridos", encerrou.

Mike Tyson é considerado por muitos como um dos maiores lutadores de todos os tempos. A lenda da nobre arte chegou a ostentar o título mundial dos pesados e antes de enfrentar Jake Paul, no último mês de novembro, encarou Roy Jones Jr., em uma luta de exibição em 2020. O confronto entre os veteranos terminou empatado.