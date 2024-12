Poatan acertou um high kick impressionante para nocautear Prochazka no UFC 303, em junho - (Foto: Reprodução)

Publicado 24/12/2024 14:00

O ano de 2024 foi marcado pelo protagonismo de brasileiros nos grandes eventos do UFC. Alex Poatan, campeão dos meio-pesados, realizou três defesas de título em menos de 180 dias e em todas o paulista nocauteou. Para celebrar a força do lutadores do Brasil, a organização liderada por Dana White divulgou os 20 melhores nocautes dos atletas do país, em seu canal oficial no YouTube.



Além de Poatan, que colecionou nocautes sobre Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr., outros nomes como o de Diego Lopes, Carlos Prates, Jean Silva e Renato Moicano também aparecem na lista selecionada pela franquia.



A organização vem preparando e divulgando especiais sobre a temporada de 2024, que chegou ao fim no último dia 14, com o UFC Tampa. A próxima edição do Ultimate acontece no dia 11 de janeiro.

Assista: