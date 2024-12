Aos 19 anos, Alice Pereira foi contratada pelo UFC no dia do Natal - (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 19 anos, Alice Pereira foi contratada pelo UFC no dia do Natal (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 27/12/2024 10:00

Sempre de olho no mercado, o UFC surpreendeu ao anunciar uma contratação para o seu plantel em pleno Natal. Na última terça-feira (24), a organização norte-americana utilizou suas redes sociais para anunciar que a jovem promessa brasileira Alice Pereira, de apenas 19 anos, é a mais nova integrante do plantel da maior franquia de MMA do mundo.



Alice chamou a atenção do UFC ao pedir recentemente por uma chance de lutar pela organização. A "Golden Girl" teve seu desejo atendido poucos dias após ter completado 19 anos, na última sexta-feira (20). No último dia 14, vale ressaltar, a brasileira derrotou Samara Santos no evento "Cage Masters FC" e destacou seu cartel invicto no MMA para buscar "convencer" o Ultimate de que merecia ser contratada.



As boas atuações e o pedido surtiram efeito. Matchmaker do UFC, Mick Maynard entrou em contato com Alice Pereira e deu a notícia de que a brasileira estava contratada para lutar pela companhia. Bastante emocionada, a jovem atleta agradeceu e agora aguarda quando e contra quem será a sua estreia na organização.



Natural de Feira de Santana, na Bahia, Alice Pereira completou 19 anos no último dia 20 de dezembro e, como já citado, está invicta em sua carreira no MMA. A "Golden Girl" contabiliza seis vitórias até o momento, sendo quatro delas por nocaute, uma por finalização e uma por decisão. A brasileira luta profissionalmente nas artes marciais mistas desde agosto de 2023.