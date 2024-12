Paul Bamba chegou a desafiar Jake Paul após faturar cinturão da WBA - (Foto: Reprodução/Instagram)

Paul Bamba chegou a desafiar Jake Paul após faturar cinturão da WBA(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 30/12/2024 09:00 | Atualizado 30/12/2024 13:25

O mundo dos esportes de combate está em luto. Na última sexta-feira (27), o lutador de Boxe Paul Bamba faleceu aos 35 anos de idade, apenas seis dias depois de ter se tornado campeão de ouro da divisão peso-cruzador pela WBA (Associação Mundial de Boxe). A informação sobre a morte do atleta de Porto Rico foi trazida pelo cantor Ne-Yo, que é empresário do lutador.

Até o momento, a causa da morte de Paul Bamba ainda não foi revelada. No último dia 21 de dezembro, o atleta de Boxe havia conquistado o cinturão da WBA após derrotar o oponente Rogelio Medina, em duelo que foi realizado em Carteret, Nova Jersey (EUA). O lutador vinha no momento de maior destaque da sua carreira, tendo vencido as últimas 14 lutas que disputou, todas por nocaute.

A grande fase, aliado ao cinturão da WBA conquistado nos últimos dias, levou Paul Bamba, inclusive, a desafiar o youtuber e pugilista Jake Paul para um duelo no Boxe. Jake, por sua vez, utilizou suas redes sociais para se despedir do atleta de Porto Rico: "Descanse em paz", escreveu Paul.

Já seu empresário, o agente e músico Ne-Yo, também utilizou suas redes sociais para, além de anunciar a morte de Paul Bamba, homenagear o lutador porto-riquenho, exaltando os feitos do pugilista no âmbito pessoal e profissional.

Paul Bamba, vale ressaltar, contabilizou 19 vitórias, sendo 18 delas por nocaute, e apenas três derrotas em seu cartel no Boxe profissional. Sua carreira teve início no ano de 2021 e, como já citado, o lutador vinha embalado por uma sequência de 14 triunfos consecutivos.