Roberto Satoshi manteve o cinturão peso-leve com uma bela vitória por finalização (Foto: Divulgação)

Publicado 02/01/2025 11:00 | Atualizado 02/01/2025 15:13

Como já é tradição no MMA, o RIZIN Fighting Federation promoveu o seu evento de Ano Novo na Saitama Super Arena, em Saitama, no Japão. O evento, realizado nesta terça-feira (31), contou com três disputas de cinturão e uma programação com 17 lutas.



Na luta principal do RIZIN, Chihiro Suzuki entrou no ringue para defender seu título peso-pena em uma revanche contra Kleber Koike e os dois lutadores protagonizaram uma batalha de 15 minutos, em luta que durou até depois da meia-noite (horário japonês). No primeiro encontro entre eles, Koike derrotou Suzuki, mas teve a vitória anulada para "No Contest" (sem resultado) por ter falhado na pesagem pré-luta.

Após três rounds, o duelo entre Kleber Koike e Chihiro Suzuki passou da meia-noite no Japão e terminou com vitória por decisão unânime do brasileiro, que recuperou o cinturão peso-pena da organização japonesa. Agora, o paulista radicado no Japão contabiliza 34 vitórias no MMA, sendo 29 delas por finalização.

Kleber Koike derrotou Chihiro Suzuki e reconquistou o cinturão peso-pena (Foto: Reprodução/RIZIN)

Outro brasileiro esteve envolvido em disputa de título no card do RIZIN. Roberto Satoshi defendeu com sucesso seu cinturão peso-leve com uma performance de alto nível sobre Vugar Karamov. Especialista no Jiu-Jitsu, Satoshi derrubou Karamov e, com um ótimo trabalho de guarda, encaixou um justo triângulo, que forçou seu adversário a dar os três tapinhas em sinal de desistência ainda no primeiro round. O brasileiro tem, agora, 11 vitórias em 12 combates na organização, sendo 10 delas por via rápida (nocaute ou finalização).



RESULTADOS COMPLETOS:



RIZIN Fighting Federation/RIZIN Decade

Saitama Super Arena, no Japão

Terça-feira, 31 de dezembro de 2024



Kleber Koike derrotou Chihiro Suzuki por decisão unânime dos jurados

Kyoji Horiguchi derrotou Nkazimulo Zulu por decisão unânime dos jurados

Roberto Satoshi finalizou Vugar Karamov com um triângulo no 1R

Seika Izawa finalizou Lucia Apdelgarim com um katagatame no 1R

Yuki Motoya derrotou Kyoma Akimoto por decisão unânime dos jurados

Rajabali Shaidullaev derrotou Yuta Kubo por nocaute técnico no 2R



Karshyga Dautbek derrotou Ren Sugiyama por decisão unânime dos jurados

Ryuya Fukuda derrotou Ryusei Ashizawa por nocaute no 1R

Mikio Ueda derrotou Tae In Kim por nocaute no 2R

Jose Torres derrotou Makoto Takahashi por decisão dividida dos jurados

Taisei Sakuraba derrotou Yusuke Yachi por nocaute técnico no 1R

Koji Takeda derrotou Suguru Nii por decisão técnica unânime

King Edokpolo derrotou Satoshi Kamiyama por nocaute no 1R

Genji Umeno derrotou Taiga Kawabe por decisão unânime dos jurados

Sanou Yokouchi finalizou Kenshin Saito com um mata-leão o 1R