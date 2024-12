Kleber Bambam e Whindersson Nunes podem se enfrentar no Boxe em 2025 - (Foto: Reprodução)

Kleber Bambam e Whindersson Nunes podem se enfrentar no Boxe em 2025 (Foto: Reprodução)

Publicado 31/12/2024 12:00 | Atualizado 31/12/2024 12:01

Mesmo sendo derrotado por Acelino Popó Freitas em questão de segundos em sua estreia no Boxe, que aconteceu em fevereiro, Kleber Bambam já havia deixado claro que gostaria de se aventurar mais vezes na nobre arte. Desde então, o vencedor da primeira edição do reality show "Big Brother Brasil" vem desafiando Whindersson Nunes para um duelo, e o fato de ainda não ter recebido uma resposta vem irritando o influenciador.

Por meio de uma publicação na ferramenta "stories" da sua conta oficial no Instagram, Kleber Bambam deu uma espécie de "ultimato" para que Whindersson Nunes aceite seu desafio e o enfrente no Boxe. Como uma maneira de "convencer" o humorista, Kleber voltou a dizer que, assim como aconteceu contra Popó, seu duelo contra Whindersson teria potencial para "parar o Brasil", alavancar uma grande audiência e, consequentemente, trazer muito dinheiro para os envolvidos."Em 2025 eu vou parar o país novamente. Whindersson Nunes, o foguete está ligado para você, o foguete vai te pegar! Se você correr, Whinderson, tenho mais dois (atletas) no radar. Um internacional, que é o cara que quero lutar, e uma pessoa aqui do Brasil, em breve vem essa bomba. O rei do marketing voltou", disse Bambam.Na última edição do Fight Music Show, realizada em outubro, em São Paulo, Kleber Bambam marcou presença no evento e, além de ter desafiado Whindersson Nunes, também se mostrou disposto a enfrentar os cantores MC Gui e Naldo Benny. Em outras ocasiões, o influenciador, que atualmente está com 46 anos, também já havia se interessado em encarar os irmãos e youtubers Jake e Logan Paul.