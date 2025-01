Fabrício Xavier e Marcos Castro durante o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais - (Foto: Divulgação)

Fabrício Xavier e Marcos Castro durante o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais (Foto: Divulgação)

Publicado 02/01/2025 08:00 | Atualizado 02/01/2025 14:54

Com o fim de 2024 e a chegada de 2025, o Sindilutas celebra mais um ano com saldo positivo. Entre os destaques da temporada estiveram frear a investida do CONFEF/CREF e a construção do projeto de lei que trata da regulamentação da profissão do instrutor de lutas e artes marciais, além da segunda edição do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais - Edição Lendas.



O primeiro passo dessa caminhada ocorreu em maio, quando um encontro na Câmara dos Deputados tratou sobre a regulamentação (PL 3.649/2020) em iniciativa do deputado Júlio Cesar. A questão gerou um grande movimento dentro do segmento, uma vez que o CONFEF/CREF aproveitou o PL para, mais uma vez, tentar chancelar o exercício da profissão de instrutor de lutas e artes marciais através da obrigatoriedade do curso de Educação Física, o que impediria milhares de professores de artes marciais de seguirem atuando no mercado.



Com a questão já pacificada, o Sindilutas - com o presidente professor Fabrício Xavier à frente - teve o apoio de nomes de peso como Dedé Pederneiras, Murilo Bustamante, Pedro Rizzo, Rogério Minotouro, Rafael Feijão, Mestre Camisa e o deputado Pedro Paulo, junto a presidentes de diversas entidades do Rio de Janeiro, para manter essa posição. Após a audiência pública, o Sindilutas organizou um segundo debate público, dessa vez na Câmara dos Vereadores do Rio, onde o vereador Marcelo Arar - presidente da Comissão de Defesa das Artes Marciais - reuniu responsáveis para aderir à causa e entregar uma emenda ao deputado federal Pedro Paulo.



Ainda no tema, o professor Fabrício Xavier desenvolveu um curso de capacitação para profissionais das lutas que serviu de farol e base para outras iniciativas acontecerem no mercado, e que hoje se encontra em processo de aprovação na UFRJ, que estará chancelando o curso a partir de 2025. Ele também terá as participações do Felipe Guimarães Teixeira, profissional de Educação física, com mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica pela COPPE-UFRJ, e Bianca Miarka, doutora em Biodinâmica pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e graduada em Ciência do Esporte, além de parceria com a OAB RJ, contando com apoio do Dr. Angelo Vargas, advogado e doutorando em Educação Física.



"Conseguimos derrubar o projeto do CONFEF/CREF de tomar posse e cobrar anuidade dos professores de artes marciais, derrubar a obrigatoriedade do professor de lutas fazer faculdade de Educação Física, realizamos a maior premiação das artes marciais, lutamos pelo dia do Professor de Artes Marciais no calendário oficial da cidade, realizamos diversas parcerias com os maiores eventos do Rio, assinamos uma carta de compromisso com o prefeito Eduardo Paes e, através disso tudo, transformamos o Rio de Janeiro na capital internacional das artes marciais. Um saldo pra lá de positivo em 2024", analisou o presidente do Sindilutas.