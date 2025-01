Nocaute de Max Holloway sobre Gaethje deixou todos impressionados - (Foto: Reprodução/YouTube)

Nocaute de Max Holloway sobre Gaethje deixou todos impressionados (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 01/01/2025 10:00

O ano de 2024 vem chegando ao fim e o UFC, por mais uma temporada, fez a alegria dos fãs de MMA com eventos de alto nível, onde foi possível acompanhar, ao longo do ano, lutas épicas e nocautes espetaculares protagonizados pelos mais diversos lutadores que integram a maior organização de MMA do mundo.

Diante disso, por meio do seu canal o UFC divulgou um vídeo de pouco mais de uma hora com os melhores nocautes vistos no ano de 2024. Ex-campeão peso-pena, Max Holloway aparece em duas oportunidades. Com o nocaute antológico que aplicou sobre Justin Gaethje no UFC 300, em abril, e com o nocaute que sofreu de Ilia Topuria em disputa de cinturão que aconteceu em outubro.

Grande destaque no ano de 2024, Alex Poatan também está na lista dos nocautes em sua vitória contra Jiri Prochazka, em junho. Outro destaque brasileiro na temporada, Carlos Prates teve seus nocautes sobre Neil Magny, Trevin Giles, Charlie Radtke e Li Jingliang relembrados no vídeo.

Confira abaixo o vídeo completo: