Diego Lima falou sobre críticas recebidas por Charles e a equipe (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 05/01/2025 18:00 | Atualizado 05/01/2025 20:12

Renomada equipe brasileira, com anos de história no MMA, a Chute Boxe/Diego Lima tem em Charles do Bronx a sua principal estrela nos dias atuais. Com o ex-campeão peso-leve do UFC, a equipe atingiu um grande status de sucesso, o que trouxe uma grande base de fãs não apenas para Charles, mas para o time como um todo.



No entanto, como acontece bastante atualmente, principalmente com o crescimento das redes sociais, a equipe passou a ser alvo de críticas por conta de algumas derrotas sofridas por Charles do Bronx, como na disputa de cinturão contra Islam Makhachev, em 2022, e no duelo contra Arman Tsarukyan, em abril do ano passado, no UFC 300. O líder da equipe, Diego Lima, o próprio Charles e demais integrantes da Chute Boxe/Diego Lima passaram a receber críticas por conta de resultados negativos e até mesmo pelo estilo agressivo dos atletas do time na trocação, seja nos treinos ou nas lutas.