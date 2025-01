Popó e Pablo Marçal possuem acordo para se enfrentarem no Boxe - (Foto: Reprodução)

Popó e Pablo Marçal possuem acordo para se enfrentarem no Boxe (Foto: Reprodução)

Publicado 08/01/2025 10:00

O aguardado confronto entre Acelino Popó Freitas e Pablo Marçal no Boxe está cada vez mais perto de ser concretizado. Segundo apurações da Revista TATAME, o Fight Music Show trabalha para realizar o confronto, na sexta edição do FMS, em abril - podendo, se necessário, ser realizado em maio.



A organização trabalha para ajustar os últimos detalhes por conta da agenda de Pablo Marçal. O influenciador e empresário viveu um ano de 2024 agitado, quando se candidatou à Prefeitura de São Paulo e terminou o primeiro turno na terceira posição, com 1,7 milhão de votos. Essa será a primeira experiência do ex-coach no Boxe.

O desafio feito a Popó aconteceu durante o leilão beneficente de Neymar no ano passado. Os dois, inclusive, fizeram uma encarada. O tetracampeão mundial Boxe vem sendo a grande estrela do FMS e já venceu Kleber Bambam, José Pelé Landy, Junior Dublê e Jorge "Chino" Miranda. Além disso, empatou em uma luta de exibição contra Whindersson Nunes, na estreia do evento, em 2022.No fim de 2024, Mamá Brito, CEO do FMS, chegou a postar nas redes sociais passando de helicóptero sobre o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e mencionou a possível realização da luta entre Popó x Marçal no local. No entanto, ainda não há qualquer definição oficial.Enquanto o FMS 6 caminha para uma definição do card, o outro evento da holding, o FMS Fight Night, que protagoniza lutas profissionais de MMA, já tem data marcada. A próxima edição acontece no dia 2 de fevereiro, no Paraná. O show, que conta com transmissão do canal "Combate", vem revelando talentos para grandes eventos internacionais, como o UFC.