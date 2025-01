Maffeo, do Mallorca, afirmou que nocautearia Vinícius Jr. em segundos - (Foto: Reprodução)

Publicado 07/01/2025 10:00

Melhor jogador de Futebol do mundo na atualidade, Vinícius Jr. coleciona alguns desafetos em La Liga, o Campeonato Espanhol. Entre eles está Pablo Maffeo, que pertence ao Mallorca, um clube pequeno da Espanha. Os dois já protagonizaram embates quentes dentro de campo, com provocações e até empurrões.



Aproveitando a moda atual, onde as celebridades resolvem suas diferenças em cima de um ringue, o jogador do Mallorca resolveu desafiar o brasileiro para um combate no Boxe. O espanhol esteve presente no podcast "Indómitos TV" e disse que nocautearia Vinícius Jr.



"Seria em um mundo diferente, mas poderia ser a luta mais vista da história. Não tenho nenhuma dúvida de que ganharia. Eu o nocautearia em 10 segundos", disse o jogador, sobre um hipotético duelo.