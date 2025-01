Ginásio Nilson Nelson deverá receber mais uma edição do UFC Brasília - (Foto: Reprodução)

Ginásio Nilson Nelson deverá receber mais uma edição do UFC Brasília (Foto: Reprodução)

Publicado 07/01/2025 19:00

O Ultimate está muito perto de retornar ao Brasil em 2025. De acordo com fontes ouvidas pela Revista TATAME, "alguns detalhes" separam o anúncio oficial do UFC Brasília, que está previsto para acontecer no dia 31 de maio, no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal.



A reportagem foi informada que o contrato para a realização do UFC Brasília não foi assinado, mas que está 90% encaminhado. O Ultimate ainda não se manifestou sobre o assunto, mas Dana White, no fim de 2024, garantiu que faria anúncios sobre o país neste começo de ano. A última edição em solo brasileiro aconteceu em maio do ano passado, com o UFC 301, no Rio de Janeiro.