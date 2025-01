Jon Jones vem negociando para enfrentar Tom Aspinall - (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 10/01/2025 10:00

Comentarista e apresentador do UFC, Joe Rogan causou muita repercussão no mundo do MMA ao revelar, nos últimos dias, que Jon Jones teria pedido US$ 30 milhões (cerca de R$ 185 milhões) na cotação atual para aceitar a luta contra Tom Aspinall pela unificação do cinturão peso-pesado do Ultimate. Além disso, Rogan ainda disse que tinha a esperança da organização ceder ao desejo de "Bones" e pagar tal valor ao lutador.



Poucos dias depois, diante de tanta repercussão, Joe Rogan veio novamente a público por meio do seu podcast, dessa vez para afirmar que o presidente do UFC, Dana White, o ligou para desmentir as alegações de que Jon Jones teria pedido 30 milhões de dólares para aceitar o duelo contra Aspinall.



"Eu tinha ouvido um rumo de que Jon Jones queria US$ 30 milhões para lutar contra Tom Aspinall - e eu ouvi esse rumor, e eu ouvi o UFC dizer sim, mas não é verdade. Dana (White) entrou em contato comigo e disse que esse rumor era besteira, então eu me senti obrigado a contar a todos que se trata de um rumor falso", explicou Joe Rogan.



O comentarista do UFC também aproveitou para explicar que sua primeira declaração havia sido gravada "duas semanas atrás", e que não se lembrava sobre quem havia lhe contado sobre o possível preço estipulado por Jon Jones. Convidado em seu podcast, Theo Von, então, perguntou a Rogan qual seria o preço que levaria Jones a aceitar a luta contra Aspinall. Joe, então, avaliou que isso pode seguir caminhos diferentes.



"Aparentemente, Jon está pensando em se aposentar. E ele deveria, ele vai ter que fazer isso um dia. Não estou dizendo que ele deveria se aposentar, estou dizendo que ele deveria pensar sobre isso. Dê ao homem todo o tempo que ele quiser. Ele pode lutar quando quiser, esse é Jon Jones, ele é o GOAT. Então deixe-o em paz. Se ele decidir, um dia, voltar, e ele quiser lutar contra Aspinall pelo título dos pesados... Ele acabou de nocautear Stipe Miocic, então dê uns meses para ele. Dê ao homem cinco ou seis meses. Apenas deixem ele em paz", finalizou.