Alex Poatan derrotou Jamahal Hill no UFC 300 - (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Alex Poatan derrotou Jamahal Hill no UFC 300(Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Publicado 09/01/2025 19:00

Parece que não é só Alex Poatan, atual campeão dos pesados do UFC, que é um pesadelo na vida de Jamahal Hill. Os fãs do brasileiro também atormentam "Sweet Dreams", que resolveu fazer um desafio nas redes sociais e até ofereceu um dinheiro.



Os seguidores de Poatan questionam, de forma frequente, o fato de o americano não ter aceitado vestir as luvas e lutado com o campeão durante a confusão entre os dois no UFC PI, em Las Vegas (EUA), no fim de 2023. Hill chegou a se manifestar dizendo que não lutaria contra seu maior desafeto de graça.