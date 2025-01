Judocas alvinegros irão passar por um treinamento no centro de excelência de São Bernardo do Campo - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/01/2025 12:00 | Atualizado 09/01/2025 12:21

Após um 2024 de muitas conquistas, incluindo títulos e vagas em seleções, o Botafogo Judô já começou 2025 a todo vapor. O primeiro treino deste ano foi logo no dia 2 de janeiro, com direito à presença do novo presidente do clube, João Paulo Magalhães, eleito no final de dezembro.



“Nossos treinamentos começaram visando os primeiros eventos da temporada. Já no dia 7 de fevereiro acontece em Brasília a última etapa da seletiva nacional para formar as seleções brasileiras sub-18 e sub-21. Temos seis atletas nossos na disputa", destaca o sensei João de Deus, gestor de judô do Botafogo.