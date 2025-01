Ex-campeão duplo Cejudo vai enfrentar chinês Song Yadong na luta principal do UFC Seattle - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 09/01/2025 09:00

Marcado para acontecer no dia 22 de fevereiro, em Washington (EUA), o UFC Seattle terá em suas lutas principais dois renomados ex-campeões em ação. No main event, o ex-campeão peso-mosca e peso-galo Henry Cejudo vai enfrentar Song Yadong em duelo válido pela divisão dos galos. Já na luta co-principal, também nos galos, o ex-campeão dos 61kg, Dominick Cruz, encara Rob Font.



Atualmente com 37 anos, Henry Cejudo (16v-4d) já foi dono dos cinturões peso-mosca e peso-galo e chegou a se aposentar do MMA nesse posto. No entanto, desde que voltou a lutar, o retrospecto do "Triple C" não é bom, com derrotas para Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili, respectivamente. Em sétimo no ranking peso-galo, Cejudo terá pela frente o número 8 entre os melhores da divisão, Song Yadong (21v-8d-1e-1NC), chinês que fez sua última luta em março do ano passado, quando foi derrotado por Petr Yan.