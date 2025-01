Atual campeã, a amazonense Elora Dana defende o posto contra a argentina Sofia Esquer - (Foto: Jungle Fight)

Atual campeã, a amazonense Elora Dana defende o posto contra a argentina Sofia Esquer (Foto: Jungle Fight)

Publicado 12/01/2025 12:00 | Atualizado 13/01/2025 16:06

O Jungle Fight World League retorna a Brasília para a sua primeira edição em 2025. Será neste dia 18, no ginásio Nilson Nelson. O card será encabeçado por um desafio Brasil x Argentina valendo o cinturão peso-mosca feminino. Atual campeã, a amazonense Elora Dana defende o posto contra a argentina Sofia Esquer.



Os ingressos para assistir ao evento in loco são grátis e começaram a ser distribuídos neste sábado (11/1), na Bilheteria do Ginásio Nilson Nelson Arena BRB, no Parque da Cidade (estacionamento da administração) e no Taguaparque (estacionamento). A distribuição vai até o dia 17, sempre das 9h às 18h.



Além de ser um Brasil x Argentina, a luta principal também será um duelo de estilos, já que coloca frente a frente uma grappler e uma striker. Invicta com sete vitórias em sete lutas, Elora Dana venceu a maioria por finalização, enquanto Sofia Esquer, com sete vitórias em nove lutas, conquistou a maioria dos triunfos através de nocautes.



Atual campeão peso-pena, o brasiliense Carlos Alexandre Mistoca, que luta em casa, decidiu se testar na divisão de cima. Com 18 vitórias em 24 combates, a maioria por via rápida, ele irá medir forças contra o argentino Lucas Codutti, que venceu nove de 10 lutas, todas elas por via rápida.