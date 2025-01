Mackenzie Dern e Amanda Ribas vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 101 - (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Mackenzie Dern e Amanda Ribas vão se enfrentar na luta principal do UFC Vegas 101 (Foto: Reprodução/YouTube/UFC)

Publicado 11/01/2025 14:00

Após praticamente um mês de "recesso", o Ultimate retoma suas atividades e o UFC Vegas 101, que acontece neste sábado (11), em Las Vegas (EUA), marca o primeiro evento da organização no ano de 2025. A luta principal da edição terá a revanche entre as brasileiras Mackenzie Dern e Amanda Ribas, que buscam um lugar no Top 5 do ranking peso-palha feminino.



O card do UFC Vegas 101 contará ainda com outros seis brasileiros em ação. No card principal, o peso-médio Cesinha Almeida enfrenta Abdul Razak Alhassan. Já no card preliminar, o peso-mosca Felipe Bunes, o peso-médio Marco Túlio, o peso-leve Thiago Moisés, a peso-mosca Nicolle Caliari e o peso meio-pesado Bruno Lopes enfrentam Jose Johnson, Ihor Potieria, Trey Ogden, Ernesta Kareckaite e Magomed Gadzhiyasulov, respectivamente.

Após passar por um momento turbulento entre 2022 e 2024, onde sofreu três derrotas em quatro lutas, Mackenzie Dern (14v-5d) fechou a temporada com uma vitória contundente sobre a mexicana Loopy Godinez no UFC Abu Dhabi, em agosto do ano passado. Para começar 2025 com o pé direito e sonhar com seu retorno ao Top 5 do peso-palha, a atleta busca devolver a derrota sofrida em 2019 para sua compatriota, Amanda Ribas, na luta principal do UFC Vegas 101.Mesmo após ser derrotada por Rose Namajunas em sua primeira luta principal na organização, Amanda Ribas (13v-5d) segue com moral no Ultimate e terá nova oportunidade de liderar um card neste sábado. A atleta nascida em Minas Gerais busca novo triunfo sobre a experiente Mackenzie Dern para afastar a sequência irregular de resultados que a vem acompanhando em seus últimos compromissos no Ultimate.Com duas vitórias em três lutas no UFC - uma delas por nocaute - o peso-médio Cesinha Almeida (6v-1d) chega ao UFC Vegas 101 buscando o triunfo que pode colocá-lo bem próximo de uma vaga no Top 15 da divisão. Do outro lado do octógono estará o ganês Abdul Razak Alhassan (12v-6d), que não conquista um resultado positivo há quase dois anos.Ex-campeão peso-mosca do LFA, Felipe Bunes (13v-7d) não teve uma boa estreia no Ultimate e foi nocauteado por Joshua Van em janeiro de 2024. Em busca de redenção e do primeiro triunfo na organização, o lutador potiguar mede forças com o norte-americano Jose Johnson (16v-9d) no card preliminar do UFC Vegas 101.Recém-contratado após se destacar no Dana White’s Contender Series, o peso-médio Marco Tulio (12v-1d) finalmente fará sua estreia na organização. O brasileiro medirá forças com o ucraniano Ihor Potieria (20v-7d), que vive momento delicado e vem de quatro derrotas em suas últimas cinco lutas.Um dos brasileiros mais experientes do plantel do UFC, Thiago Moisés (18v-8d) chega ao UFC Vegas 101 buscando se afastar da sequência irregular de resultados que encarou em suas últimas quatro apresentações. Para retornar ao caminho dos triunfos, o peso-leve precisa passar pelo norte-americano Trey Ogden (18v-6d), que chega embalado por duas vitórias consecutivas.Também revelada no Dana White’s Contender Series, Nicolle Caliari (8v-2d) fará sua estreia na organização após a vitória por finalização sobre Corinne Laframboise no 1° round. Em seu primeiro compromisso no Ultimate, a atleta curitibana irá medir forças com a lituana Ernesta Kareckaite (5v-1d-1e), sonhando em começar sua caminhada na companhia com o pé direito.Após impressionar e conquistar o seu contrato com a organização no Dana White's Contender Series, Bruno Lopes (13v-1d) fará sua estreia no octógono do UFC Vegas 101. Para começar impressionando a divisão dos meio-pesados, “Brunão” irá buscar o sétimo nocaute de sua carreira diante do bareinita Magomed Gadzhiyasulov (9v-0d).Peso-palha (até 52,1kg): Mackenzie Dern x Amanda RibasPeso meio-médio (até 77,1kg): Santiago Ponzinibbio x Carlston HarrisPeso-médio (até 83,9kg): Cesinha Almeida x Abdul Razak AlhassanPeso-médio (até 83,9kg): Chris Curtis x Roman KopylovPeso-pena (até 65,7kg): Christian Rodriguez x Austin BashiPeso meio-médio (até 77,1kg): Punahele Soriano x Uros MedicPeso-mosca (até 56,7kg): Jose Johnson x Felipe BunesPeso-médio (até 83,9kg): Marco Tulio x Ihor PotieriaPeso-leve (até 70,3kg): Thiago Moisés x Trey OgdenPeso meio-médio (até 77,1kg): Preston Parsons x Jacobe SmithPeso-mosca (até 56,7kg): Ernesta Kareckaite x Nicolle CaliariPeso meio-pesado (até 92,9kg): Magomed Gadzhiyasulov x Bruno LopesPeso-palha (até 52,1kg): Fatima Kline x Viktoriia DudakovaPeso-leve (até 70,3kg): Nurullo Aliev x Joe Solecki