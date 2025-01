Magomed Ankalaev deve ser o próximo desafiante ao cinturão de Alex Poatan - (Foto: Reprodução)

Magomed Ankalaev deve ser o próximo desafiante ao cinturão de Alex Poatan (Foto: Reprodução)

Publicado 14/01/2025 09:00

Ao que tudo indica, Alex Poatan vai mesmo colocar seu cinturão meio-pesado em disputa contra Magomed Ankalaev no UFC. Nos últimos dias, o jornalista Ariel Helwani utilizou suas redes sociais para revelar que o brasileiro deve fazer sua quarta defesa de título nos 93kg, de fato, contra o russo, que nos últimos meses, vem fazendo inúmeras provocações a Alex com o intuito de conseguir o tão esperado title shot.



“O próximo oponente de Alex Poatan será Magomed Ankalaev, segundo fontes. Esse é o plano. Não há planos de ele subir para o peso-pesado tão cedo. Na verdade, segundo sua equipe, ele precisará de pelo menos seis meses para subir (de divisão) do jeito que eles querem”, escreveu Ariel Helwani em sua conta oficial no “X” (antigo Twitter).