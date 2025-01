Geração UPP está confiante em mais uma temporada repleta de conquistas - (Foto: Reprodução)

Publicado 13/01/2025 06:00 | Atualizado 13/01/2025 18:57

Com o lema "construindo campeões nas comunidades", o Geração UPP é um dos principais projetos sociais do país e, através do Jiu-Jitsu, já ajudou centenas de crianças e adolescentes das favelas do Rio de Janeiro.



Gerido por policiais - que também são professores de Jiu-Jitsu -, o projeto muda vidas fora dos tatames, mas também conta com um forte time de competição que estará presente no Rio Summer National Open.



Marcado para os dias 1 e 2 de fevereiro, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, o evento vai abrir o Circuito Rio Mineirinho 2025, organizado por CBJJD/FJJD-Rio, e contará com a Geração UPP presente em busca de títulos.



"A Geração UPP sempre entra nos campeonatos para ganhar e nesse não será diferente. Todos os atletas treinam dando o seu máximo, com os professores atualizados para melhor passarem seus ensinamentos. Vamos entrar com pelo menos 50 atletas em busca de sermos campeões da primeira etapa", disse o Sgt Sandro Moraes, um dos responsáveis pelo projeto social, que completou:



"O apoio do Circuito aos projetos é uma iniciativa muito importante, pois existem muitos atletas de ponta que não têm recurso para competir, então quando há apoio isso facilita um pouco mais".