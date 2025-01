Pietro Baseggio colecionou medalhas em 2024 e espera conquistar ainda mais em 2025 - (Foto: Arquivo pessoal)

Pietro Baseggio colecionou medalhas em 2024 e espera conquistar ainda mais em 2025 (Foto: Arquivo pessoal)

A temporada 2024 foi marcante na carreira de Pietro Baseggio no Jiu-Jitsu, consolidando o faixa-amarela como um dos principais atletas da sua categoria. O jovem disputou 27 campeonatos ao longo do ano, alcançando 24 vitórias - o que representa um aproveitamento de 89%. Dentre as 40 lutas realizadas, 37 foram vencidas por finalização, com uma incrível taxa de 92,5%.



O ano, no entanto, não foi isento de desafios. Pietro enfrentou lesões, incluindo uma grave que o afastou da disputa do Campeonato Brasileiro da CBJJ, uma das competições mais importantes do calendário nacional. Ainda assim, sua resiliência e dedicação aos treinos o impulsionaram a novas conquistas notáveis.



Entre essas conquistas, destaca-se o título mundial no Abu Dhabi World Pro, um marco histórico em sua carreira e também para a academia que representa, a White House. Na competição, Pietro Baseggio enfrentou uma chave com 15 atletas altamente qualificados, sagrando-se campeão e trazendo para casa o ouro inédito. Foi uma vitória não apenas pessoal, mas também para toda a equipe e professores que o acompanham em sua jornada.



"Em 2024 eu tive altos e baixos, mas o resultado final foi bom. Em 2025 eu quero melhorar mais meu jogo e disputar outros campeonatos. Quero treinar mais N-Gi também. Estou feliz e confiante para o que vem pela frente", afirmou o jovem.