Erick Visconde aplicou linda cotovelada giratória para vencer(Foto: LFA)

Publicado 14/01/2025 16:00 | Atualizado 14/01/2025 16:19

Embora em seus primeiros dias, o ano de 2025 já tem um forte candidato ao prêmio de “nocaute do ano": uma cotovelada giratória que foi capaz de desligar instantaneamente o lutador atingido.



O lance plástico aconteceu na última sexta-feira (10/1), no duelo entre os pesos-penas brasileiros Erick Visconde e Ary Farias, em luta válida pela 199ª edição do evento norte-americano LFA, em Lemoore, na Califórnia, EUA.



Autor do golpe, Erick Visconde, o “Sabugo", narrou os segundos que abrigam o antes, durante e depois do golpe.



“Lembro-me claramente do instante em que avistei a oportunidade para girar. Foi quando o corner do Ary o orientou a executar dois golpes retos. Nesse momento, percebi que seria o momento ideal para entrar com um giro de cotovelo", conta.



"Quando girei e o cotovelo acertou o alvo, senti o impacto direto, o osso encontrando seu destino com precisão. Ao ver meu oponente caindo e nocauteado, a sensação foi indescritível. Uma onda de dever cumprido, realização e gratidão, como se todo o esforço e dedicação tivessem finalmente valido a pena", completou.

Ary Farias não teve chances contra o lutador da CMSystem (Foto: LFA)

Apesar da maestria na aplicação deste golpe originário no muay thai, Erick Visconde é oriundo do jiu-jitsu. Faixa-preta de Cristiano Marcello, o lutador da CMSystem explicou que treinou a cotovelada baseado no estudo do jogo de seu adversário.



“O cotovelo giratório é uma técnica clássica do Muay Thai, amplamente utilizada no MMA devido à sua eficácia e imprevisibilidade. Sempre tive um apreço especial por treinar golpes plásticos e explosivos, e essa técnica se destaca entre eles. Durante os treinos, concentro-me na precisão e no momento exato para sua execução, pois exige um ótimo timing e uma boa leitura do adversário", disse.



Apesar da maestria na aplicação deste golpe originário no muay thai, Erick Visconde é oriundo do jiu-jitsu. Faixa-preta de Cristiano Marcello, o lutador da CMSystem explicou que treinou a cotovelada baseado no estudo do jogo de seu adversário.

"O cotovelo giratório é uma técnica clássica do Muay Thai, amplamente utilizada no MMA devido à sua eficácia e imprevisibilidade. Sempre tive um apreço especial por treinar golpes plásticos e explosivos, e essa técnica se destaca entre eles. Durante os treinos, concentro-me na precisão e no momento exato para sua execução, pois exige um ótimo timing e uma boa leitura do adversário", disse.

"Já utilizei essa técnica em lutas anteriores, e, com base no estudo que realizamos sobre Ary Farias, identificamos que ele costuma atacar com golpes retos. Essa análise nos proporcionou a oportunidade perfeita para surpreendê-lo com o giro".

Com mais este triunfo, o lutador curitibano chegou a 15 vitórias - com direito a cinco nocautes e seis finalizações - em 18 lutas disputadas. Somente desde 2021, foram oito vitórias em nove lutas, números que o fazem figurar entre os postulantes a assinar com o UFC neste ano. O fato do nocaute da última sexta-feira ter viralizado, o impulsiona ainda mais nesta corrida pelo sonhado contrato.



Com mais este triunfo, o lutador curitibano chegou a 15 vitórias - com direito a cinco nocautes e seis finalizações - em 18 lutas disputadas. Somente desde 2021, foram oito vitórias em nove lutas, números que o fazem figurar entre os postulantes a assinar com o UFC neste ano. O fato do nocaute da última sexta-feira ter viralizado, o impulsiona ainda mais nesta corrida pelo sonhado contrato.

"É incrível ver o lance ganhando destaque no mundo todo, especialmente no LFA, que serve como uma vitrine direta para o UFC. Essa exposição certamente me coloca no radar da organização, pois não se trata apenas do nocaute em si, mas também da técnica e do timing que evidenciam meu potencial. O UFC está sempre atento aos lutadores que proporcionam momentos memoráveis. Estou convencido de que essa vitória me aproxima ainda mais desse objetivo e estou preparado para aproveitar a oportunidade assim que ela surgir", concluiu Visconde.