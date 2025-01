Eventos somados irão distribuir mais de 140 mil reais ao longo de 2025 - (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 15/01/2025 09:00

Após encerrar 2024 em grande estilo com o BJJ Storm 10 e o BJJ Storm Contest 4, em um evento "2 em 1" realizado no fim de novembro, a organização de Jiu-Jitsu mineira agora prepara-se para o início de mais uma temporada. E com grande expectativa!



Em crescimento constante, o BJJ Storm organizou uma série de novidades para 2025, com destaque para a premiação de 35 mil reais por etapa (veja mais abaixo). Ao todo serão quatro etapas na temporada, ou seja, mais de 140 mil reais distribuídos.



"Nosso objetivo é entregar um evento da melhor qualidade em todos os aspectos, desde a limpeza do ginásio, segurança, e claro, a valorização dos atletas com uma premiação digna, uma disputa de ranking mais justa onde teremos absolutos até o peso-médio e acima do médio. Assim, os mais 'magrinhos' terão chances de ganhar uma bela premiação e disputar o ranking de forma igual com os mais pesados", disse Claudio Caloquinha, presidente do BJJ Storm.

Além do aumento das premiações e da divisão dos absolutos em dois por faixa / categoria / idade, outra novidade são 60 lutas casadas valendo cinturão - com transmissão no canal do YouTube - mediante inscrições e desafios entre os atletas interessados.



"As superlutas vão ser casadas através de desafios de atletas ou o evento mesmo vai buscar adversários assim que os interessados façam a sua inscrição. Todas as lutas terão transmissão ao vivo e entrevistas com os campeões, dando maior visibilidade para os atletas. Podem esperar vários confrontos épicos, com rivalidades antigas que agora terão um tatame especial no BJJ Storm".



Animado para a sequência da temporada - que no fim também premiará os campeões do ranking com passagens para o Mundial de Jiu-Jitsu 2026 da IBJJF -, Claudio Caloquinha ainda projetou o que vem pela frente, com o BJJ Storm 11 nos dias 22 e 23 de março, assim como edições em maio, agosto e novembro.



Claudio Caloquinha (ao centro) projetou nova temporada do BJJ Storm (Foto: @daitatame)

Confira abaixo as premiações do BJJ Storm para 2025:

- Para os 2 absolutos (até médio e acima de médio), no masculino e no feminino



- Adulto

Preta - R$ 1500

Marrom - R$ 1000

Roxa - R$ 700

Azul - R$ 500

Branca - R$ 300



- Master

Preta - R$ 1500

Marrom - R$ 1000

Roxa - R$ 700

Azul - R$ 500

Branca - R$ 300



- Juvenil

Azul - R$ 500

Branca - R$ 300



- Campeão do ranking adulto masculino leva passagem para o Mundial 2026 da IBJJF



- Campeão dos rankings master e juvenil garantem passaporte 2026 com todas as inscrições por conta do BJJ Storm



- Campeões do ranking infantil (até 15 anos) garantem passaporte 2026 com todas as inscrições por conta do BJJ Storm



> Mais informações no site www.bjjstorm.com.br