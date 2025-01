Criação da Panamerican Boxing Confederation teve participação ativa da CBBoxe - (Foto: Divulgação)

Publicado 16/01/2025 08:00

A World Boxing, em colaboração com federações nacionais das Américas, anunciou a formação da Panamerican Boxing Confederation, um marco no fortalecimento do esporte no continente. O primeiro Congresso da entidade está marcado para 15 de março, na Cidade do Panamá, no Panamá.



A criação da Panamerican Boxing Confederation teve participação ativa do Presidente da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), o Dr. Marcos Brito, que faz parte do conselho executivo interino, colaborando com a formação administrativa e de gestão da nova Confederação das Américas.



Nas palavras do presidente, “a Panamerican Boxing Confederation não é só uma nova entidade que irá organizar o Boxe nas Américas, mas a garantia da continuidade do pensamento olímpico no Boxe. Ajudar a constituir uma entidade de regimento internacional com esse pensamento me deixa empolgado com o futuro do boxe olímpico”.