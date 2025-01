Bianca Sattelmayer é a atual campeã peso-palha do SFT Xtreme - (Foto: Myriam Albertuni)

"Treinar mais a mente fez toda a diferença". A frase de Bianca Sattelmayer representa bem a mudança na carreira da lutadora de 29 anos, natural de São José dos Campos, em São Paulo. Após um início irregular, Bianca virou a chave e hoje soma seis vitórias seguidas, sendo três no MMA e três no Xtreme, modalidade onde também é campeã peso-palha do SFT.



Exemplo de superação e resiliência, Bianca Sattelmayer começou a lutar em 2013 e, até 2022, somou mais derrotas do que triunfos. Em 2023, porém, essa situação mudou, e apresentando uma nova versão sua, a paulista enfileirou adversárias e chegou ao ápice da carreira até agora em janeiro do ano passado, quando superou Laysa da Silva para conquistar o cinturão dos palhas de Xtreme.



"Passei por uma fase ruim na minha carreira, porém foi uma fase necessária para construir a lutadora que me tornei atualmente. Sempre enfrentei as melhores do Brasil, meninas que hoje estão no Invicta FC e no UFC. E a virada foi através do meu técnico e esposo, que fez um trabalho psicológico muito bom para que eu conseguisse entender que podia mais, era só acreditar. Eu estava sempre bem preparada fisicamente, mas treinar mais a mente fez toda a diferença", analisou a campeã, que completou:



"A diferença da Bianca de hoje para a que começou é que reconheço melhor meus erros e acertos. Aprendi muito nesse processo para resgatar a campeã que sempre existiu dentro de mim e estava adormecida, mas com o apoio do Ricardo Sattelmayer, a 'Rainha do Caos' despertou e está em busca de vitórias".



Em alta no SFT, Bianca Sattelmayer agora sonha em repetir os passos de Nildo Katchau, Carlos Prates, Cleber Sousa, Irwing King Kong e Jean Matsumoto, sendo a primeira mulher a entrar no seleto hall de campeões em duas categorias do da organização.



"Eu vou ser a primeira mulher campeã dupla do SFT. Além disso, sonho em através da luta proporcionar uma vida melhor para o meu esposo Ricardo, minha parceira de treino e amiga Aline, nossas filhas Astrid e Bárbara e a minha equipe STT. E no futuro, chegar no maior evento feminino do mundo, que é o Invicta FC. Alguns dizem ser impossível, mas acredito ter potencial e estou trabalhando muito para conquistar esse objetivo", projetou a paulista.



Por fim, Bianca Sattelmayer, que aguarda pela sua próxima defesa de cinturão no SFT Xtreme, comentou sobre as diferenças na preparação para cada modalidade, além de exaltar o trabalho da organização em prol das mulheres e deixar um recado para as suas futuras adversárias.

- Em relação aos treinos, o que muda na preparação para cada modalidade (MMA e Xtreme)?



Eu tenho treinos específicos da parte em pé e também específicos para a parte de chão, porém na maior parte do tempo meu técnico está me treinando para o MMA e isso me deixa sempre pronta. Quando fui campeã de Xtreme, antes ia disputar MMA, mas a luta caiu e aceitamos o desafio. Meu técnico montou a estratégia correta e foi maravilhoso me tornar campeã do SFTX.



- Como vê o trabalho do SFT em prol das mulheres, com eventos como o Outubro Rosa?



Eu acho incrível! O SFT é o evento com o maior e melhor plantel feminino do Brasil, sempre com lutas de altíssimo nível. Só tenho a parabenizar o presidente David Hudson pela iniciativa e dizer obrigada por acreditar na mulherada e nos proporcionar uma oportunidade como essa. Em relação ao Outubro Rosa, é uma edição incrível, com um card totalmente feminino e que leva uma linda mensagem sobre os cuidados contra o câncer de mama e colo de útero.



- Por fim, o que podemos esperar da Bianca Sattelmayer nessa nova temporada que se inicia?



Estou muito animada para 2025. Podem esperar uma Sattelmayer ainda mais determinada, focada e como sempre pronta. Não tenho uma quantidade de lutas específicas para fazer, mas estou sempre treinando e preparada para todas as oportunidades. Quero enfrentar as melhores da categoria.