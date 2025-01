Bambam e Naldo estão trocando farpas através da internet - (Foto: Reprodução)

Publicado 17/01/2025 10:00 | Atualizado 17/01/2025 13:42

Kleber Bambam está pronto para voltar ao ringue em 2025 e espera apenas um adversário. Naldo Benny, que chegou a ter uma luta encaminhada com Acelino Popó Freitas, em 2023, esteve presente no programa "Sabadou", comandado por Virgínia Fonseca, no SBT, e revelou que se fosse para desafiar alguém para uma luta de Boxe, escolheria justamente o campeão do BBB 1.



"Eu voltei a treinar Boxe agora. O babaca do Bambam, está com essas palhaçadas aí. Ele falou umas paradas (sobre mim) e a galera ficou me marcando na internet, aquilo me subiu uma raiva. É isso. Se eu tivesse que desafiar alguém, porque eu já estou ficando put* também, porque já está falando muita palhaçada, seria o Bambam", disparou o cantor carioca.