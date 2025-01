Carlão Barreto está animado para a 18ª edição do Circuito Mineirinho - (Foto: Divulgação)

Carlão Barreto está animado para a 18ª edição do Circuito Mineirinho (Foto: Divulgação)

Publicado 17/01/2025 08:15 | Atualizado 17/01/2025 19:21

Faixa-preta de Jiu-Jitsu, ex-lutador de MMA e referência quando o assunto é artes marciais - inclusive sendo comentarista do UFC Fight Pass no Brasil -, Carlão Barreto também é diretor-técnico da CBJJD, uma das principais entidades de Jiu-Jitsu do país.



Em parceria com a FJJD-Rio, a Confederação lançou o Circuito Rio Mineirinho 2025, e ele está repleto de novidades. Ao todo, serão mais de R$ 100 mil distribuídos ao longo do ano, um valor recorde do Circuito - que tem oito etapas previstas - e celebrado por Carlão Barreto.



"A expectativa para essa temporada é a melhor possível. Ano após ano a nossa Confederação vem trabalhando em prol do Jiu-Jitsu com um Circuito cada vez mais forte, com mais incentivos, passagens áreas internacionais, enfim... O nosso grande objetivo sempre foi e será o bem-estar dos atletas e das equipes", disse o diretor, que completou:



"Com toda a certeza será um ano muito bacana, de crescimento e repleto de novidades. Além das premiações do infantil ao master, teremos o prêmio Atleta Mineirinho Gold Team e os sorteios de tatames da Prime Esportes e quimonos da Brazil Combat, algo que agrega muito. E quanto mais equipes participarem, melhor para o esporte e conseguimos retribuir esse apoio".