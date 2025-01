Carlos comanda primeiro treino do grupo principal do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

18/01/2025

Rio - Único grande com vitória no Carioca, o Botafogo busca a segunda vitória consecutiva para abrir vantagem na disputa pelo título da Taça Guanabara. Após vencer a Portuguesa, em casa, o Alvinegro visita o Sampaio Corrêa, neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), pela 3ª rodada da competição.

O Botafogo estreou com derrota diante do Maricá, caçula da competição, mas se recuperou com a vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa. Por outro lado, o Alvinegro viu os rivais tropeçaram. O Vasco empatou os dois jogos, enquanto Flamengo e Fluminense somam um empate e uma derrota.

Em caso de nova vitória, o Botafogo chegaria a seis pontos e poderia abrir uma "gordurinha" sobre os rivais antes do retorno dos principais jogadores, previsto para a quinta rodada. Vale lembrar que, nos últimos dois anos, o desempenho abaixo do esperado no início prejudicou a campanha.

O Botafogo não chega na semifinal do Carioca desde 2022. Nos últimos dois anos, não ficou entre os quatro melhores da competição e foi o único grande que disputou a Taça Rio — e terminou campeão nas duas ocasiões. O troféu rendeu a vaga na Copa do Brasil.