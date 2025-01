Anderson Lopes vibra em jogo do Yokohama Marinos, do Japão - Divulgação/Instagram @a_lopes93

Rio - O Botafogo negocia a contratação do atacante Anderson Lopes, de 31 anos, do Yokohama Marinos, do Japão. Ele já aceitou o projeto do Glorioso, que está tratativas com o clube asiático. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.



A SAF busca um atacante para suprir a saída de Tiquinho Soares, que se transferiu ao Santos na negociação que envolveu a vinda do zagueiro Jair. O Bota ainda perdeu Júnior Santos, que também pode atuar como centroavante, para o Atlético-MG

Cucho Hernández, do Columbus Crew, dos Estados Unidos, era um nome na mira, mas a negociação esfriou . O jogador colombiano fez um pedido de vencimentos e luvas considerados fora da realidade.

Anderson está no clube japonês desde a temporada 2022. De lá para cá, o atacante disputou 132, anotou 76 gols e distribuiu 18 assistências.

Cria do Internacional, ele já passou por Avaí, Marcílio Dias, Tombense e Athletico-PR. No futebol asiático, já defendeu: Sanfrecce Hiroshima e Consadole Sapporo, do Japão; FC Seoul, da Coreia do Sul; e Wuhan FC, da China.