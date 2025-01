Carlos Alberto na estreia do Botafogo no Carioca - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/01/2025 13:17

Rio - O Botafogo encaminhou a venda do atacante Carlos Alberto para o Sport. De acordo com o "UOL", o time pernambucano pagará cerca de 2,5 milhões de dólares (15 milhões de reais) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

As partes ainda ajustam os últimos detalhes para sacramentar o negócio. Enquanto isso, Carlos Alberto segue fazendo parte do grupo que disputa as primeiras rodadas do Carioca pelo Botafogo.

O Botafogo comprou os direitos econômicos de Carlos Alberto no início de 2024, junto ao América-MG. Na época, o Glorioso desembolsou 1 milhão de euros pelo negócio.

Carlos Alberto foi reserva ao longo da última temporada. Foram apenas nove jogos com a camisa do Botafogo e dois gols marcados. No primeiro semestre, foi emprestado ao Molenbeek, clube belga que tem John Textor como dono.