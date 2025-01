Júnior Santos chegou a comparecer ao Espaço Lonier para a pré-temporada, mas se despediu dos companheiros nos últimos dias - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 17/01/2025 10:00

Rio - O Atlético-MG encaminhou a contratação do atacante Júnior Santos. O Botafogo aceitou a proposta do clube mineiro pelo jogador, que foi um dos heróis da conquista da Libertadores de 2024. Segundo o "ge", ele já se despediu dos companheiros.

Nesta semana, o DIA apurou que a proposta do Atlético-MG por Júnior Santos foi de de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48,4 milhões na cotação atual). O atacante chega ao Galo para repor a saída de Paulinho, que foi para o Palmeiras.

Júnior Santos é o quarto reforço do Atlético-MG nesta janela. O Galo contratou o lateral Natanael, do Coritiba, e os meias Gabriel Menino e Patrick, do Palmeiras. O clube mineiro ainda tenta a contratação do atacante Cuello, do Athletico-PR.



Um dos destaques do Botafogo na campanha do título da Libertadores de 2024, Júnior Santos marcou 10 gols na competição, incluindo o terceiro da vitória sobre o próprio Atlético-MG por 3 a 1, na decisão, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O atacante, de 30 anos, foi contratado por empréstimo em 2022 e, no ano seguinte, comprado em definitivo por aproximadamente 200 mil dólares, três meses depois de sua saída. Ao todo, disputou 115 jogos, marcou 28 gols e deu nove assistências, além de conquistar os títulos da Libertadores e Brasileirão em 2024.