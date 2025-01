Bitello em campo pelo Dínamo Moscou - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 17/01/2025 14:22

Rio - O Botafogo está perto de fechar a contratação de mais um reforço para a temporada de 2025. De acordo com informações do jornalista russo Ivan Karpov, o Alvinegro encaminhou a compra do meia Bitello, de 25 anos, junto ao Dínamo Moscou.

A operação será de cerca de 18 milhões de euros (R$ 112 milhões), fixos, mais uma parcela que poderá ser desembolsada em bônus por metas. As diretorias dos clubes já estariam na fase final definindo os últimos detalhes.

Revelado pelo Cascavel, do Paraná, Bitello ficou conhecido no futebol brasileiro após defender o Grêmio por três temporadas, de 2021 a 2023. No ano retrasado, ele foi negociado com o Dínamo Moscou por 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 53 milhões na época).

Em seu primeiro ano pelo Dínamo, Bitello entrou em campo em 28 jogos, fez dez gols e deu duas assistências. Na temporada atual, ele fez 19 partidas, anotou um gol e deu nove assistências. Ele tem contrato até junho de 2028.

O Botafogo anuncia não oficializou a chegada de nenhum reforço para a temporada de 2025, porém, tem dois jogadores certos: o zagueiro Jair, que estava no Santos, e o goleiro Léo Linck, que disputou o Brasileiro do ano passado pelo Athletico-PR.