Savarino se apresentou ao Botafogo e fez trabalho na academia no primeiro dia - Reprodução de vídeo

Publicado 17/01/2025 10:27

liberado pela diretoria dos primeiros dias de atividades. O elenco do Botafogo contou com o retorno de Savarino. O venezuelano se apresentou na manhã desta sexta-feira (17) para iniciar os treinos de pré-temporada, após ser

Do grupo de 2024 que foi mantido, apenas Bastos ainda não se juntou aos companheiros. O angolano, assim como Savarino e Júnior Santos, pediram para se apresentar depois, por questões pessoais.



Quem também se junta aos trabalhos no CT Espaço Lonier é o recém-contratado Léo Linck. O goleiro, que veio do Athletico-PR, desembarcou no Rio na noite de quinta-feira (16).



Ele ainda precisa realizar exames médicos e assinar o contrato para ser anunciado como primeira contratação do Botafogo para a temporada de 2025.