Carlos comanda primeiro treino do grupo principal do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Carlos comanda primeiro treino do grupo principal do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/01/2025 16:15

O grupo principal do Botafogo teve seu primeiro treino com bola nesta quinta-feira (16/1), no CT Lonier, após as férias. Carlos Leiria, técnico do sub-23 e interino da equipe inicial do Campeonato Carioca, comandou a sessão.

Com os exames médicos e as avaliações físicas concluídos, os campeões do Brasileirão e da Libertadores tem menos de duas semanas para se preparar para a estreia, marcada para o dia 29 contra o Fluminense.



Na terça (14), o Botafogo divulgou que Bastos, Júnior Santos e Savarino não se reapresentaram "por motivos particulares pré-acordados com o clube" e que "se reapresentariam em data posterior". Júnior Santos , que está em negociações com o Atlético-MG, voltou na quarta-feira (15). Já o zagueiro Bastos não se reapresentou, portanto não participou de mais um treino com o elenco principal.