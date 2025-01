Patrick de Paula, do Botafogo, em ação contra a Portuguesa-RJ - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 15/01/2025 23:00

Rio - Patrick de Paula comandou a preleção no vestiário antes da vitória do Botafogo sobre a Portuguesa por 2 a 0 , na última terça-feira (14), pelo Campeonato Carioca. Enquanto o elenco principal se prepara para retornar aos gramados, o Glorioso deu início ao Estadual com um time alternativo. Com isso, o volante assumiu a faixa de capitão do Alvinegro.

"O bom do futebol é esse, que a gente está aqui de novo e ver o porquê de estamos vestindo essa camisa. O porquê da gente estar levando o Botafogo no peito. Tem aqui um ídolo do clube (Carli). Ele sabe melhor do que eu o que é vestir a camisa do Botafogo. É entrar lá, se dedicar, marcar, jogar. A gente batalhou desde a infância, jogando em favela para estar aqui, aparecendo numa televisão, trazer sua família ao estádio", disse Patrick de Paula.

"Esse que é o bom do futebol, é você se divertir, fazer com alegria. Muitas pessoas queriam estar aqui no nosso lugar, queriam estar vestindo essa camisa, correndo. E quantas pessoas não podem fazer isso, mas a gente pode, a gente pode. E a gente tem que fazer valer a pena. Então, vamos chegar lá em cima e fazer valer a pena. Corre, se dedica, faz gol, aproveita a oportunidade. E vamos sair com os três pontos", completou.

Logo depois, Kauê puxou o famoso grito "um por todos, todos por um". Ele, que é uma das joias do Glorioso, ainda anotou o primeiro gol do jogo

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Sampaio Corrêa no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. A partida é válida pela terceira rodada da Taça Guanabara.