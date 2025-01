Miguel Almirón em jogo do Newcastle - Divulgação/X @NUFC

Publicado 15/01/2025 17:32

Rio - Alvo do Botafogo , Miguel Almirón deverá ser reforço do Atlanta United. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, as negociações com o clube dos Estados Unidos está avançada.

Atualmente no Newcastle, o paraguaio estava na lista de negociáveis dos ingleses e era visto como uma adição de valor ao grupo botafoguense. No entanto, os altos valores - cerca de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 61,5 milhões) - esbarraram na possibilidade do Glorioso apresentar uma proposta.

Por ter 30 anos, o Botafogo não estava disposto a desenbolsar a quantia, já que provavelmente não teria retorno financeiro em uma eventual venda no futuro, algo que a diretoria da SAF busca em grande parte de suas contratações.