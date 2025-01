Alisson é uma das grandes joias do Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético

Publicado 15/01/2025 14:36

Rio - O Botafogo apresentou proposta pelo atacante Alisson, do Atlético-MG. O atacante de 19 anos é tratado como promessa pelo clube mineiro, que o mantém nos planos para a temporada de 2025 e dificulta uma saída para outra equipe do futebol brasileiro. A ideia é projetá-lo para a Europa.

Alisson se encaixa nos interesses da SAF de John Textor como jovem jogador com potencial de retorno técnico e revenda. Ele atua pelo lado direito do gramado e é visto como peça de reposição após saída de Luiz Henrique.

Botafogo e Atlético-MG conversam também pela transferência de Júnior Santos para o Galo. As tratativas por Alisson, vale destacar, não têm relação com a do autor do gol do título da Libertadores no ano passado. As informações são do site "ge" e foram confirmadas pelo O DIA.

Conforme apurou a reportagem, os valores iniciais apresentados pelo Botafogo ultrapassam a casa dos R$ 70 milhões. A diretoria do Atlético planeja dar mais minutos ao jovem em 2025 e aumentar a pedida em caso de propostas de clubes europeus.

Em 2024, Alisson disputou 35 jogos pelo Galo, marcou três gols e deu uma assistência. Ele foi titular em 12 compromissos da equipe vice-campeã da Libertadores e da Copa do Brasil.