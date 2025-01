Gregore em reapresentação do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 15/01/2025 17:00

Rio - O Botafogo não irá facilitar a vida do Al-Rayyan, da Arábia Saudita, que deseja a contratação do volante Gregore, de 30 anos. De acordo com informações do portal da "ESPN", o Alvinegro fará um esforço especial para não perder mais uma peça importante da temporada passada.

O Al-Rayyan foi responsável por contratar Artur Jorge, treinador que dirigiu o Botafogo na temporada passada. A proposta salarial da equipe saudita seria de um salário cinco vezes maior que o volante recebe no clube carioca.

Gregore foi comprado pelo Botafogo junto ao Inter Miami no começo da temporada por 2,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,4 milhões na cotação da época). Ele tem contrato até o fim de 2026, e o clube carioca quer pelo menos 16 milhões de dólares (algo acima de R$ 100 milhões) para liberar o volante.

O jogador, de 30 anos, entrou em campo em 56 partidas pelo Botafogo na última temporada, marcando três gols e efetuando duas assistências. Ele fez parte do elenco que ganhou o Brasileiro e a Libertadores.