Kauê, do Botafogo, comemora gol marcado diante da Portuguesa-RJ - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 15/01/2025 09:00

Rio - Um dos destaques da base do Botafogo, Kauê pode ganhar mais espaço em 2025. O volante, de 20 anos, fez um dos gols na vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0, nesta terça-feira (14), no Nilton Santos, pela 2ª rodada da Taça Guanabara, e pode se beneficiar de saídas para receber oportunidades.

Kauê já jogou no time principal do Botafogo. No ano passado, disputou oito jogos na campanha do título do Brasileirão e marcou um gol na vitória sobre o Cuiabá por 2 a 1, pela 14ª rodada. Além disso, entrou em campo duas vezes na Libertadores e uma na Copa do Brasil.

No Carioca do ano passado, Kauê disputou dez partidas. Em seis jogos pela Taça Guanabara, contribuiu com três assistências. Já na Taça Rio, foram quatro partidas e um gol, além do título. Em 2025, ele começa a temporada como um dos principais nomes da equipe que disputa as primeiras rodadas do estadual.

Após viver um ano mágico com os títulos do Brasileirão e Libertadores, o Botafogo sofreu baixas para 2025. O meio-campo foi o setor que mais sofreu com saídas, como Tchê Tchê, Eduardo e Thiago Almada. Já o volante Gregore está na mira do Al-Rayyan, do Catar, nova casa do técnico Artur Jorge, e também pode deixar o clube. Assim, Kauê pode ganhar mais oportunidades.

O Botafogo volta a campo contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O Galinho da Serra estreou com empate diante do Fluminense.