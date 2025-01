Alex Telles em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2025 16:10

Rio - Apesar das ameaças nos últimos dias devido a não pagamento de premiações, jogadores do elenco principal do Botafogo se reapresentaram nesta terça-feira (14) no Espaço Lonier, Centro de Treinamento do clube. Eles estavam de férias desde o dia 12/12, após a eliminação da Copa Intercontinental para o Pachuca, do México.

O primeiro dia de trabalho havia sido marcado para às 13h, mas foi adiado para às 15h. Os demais jogadores, jovens ou pouco utilizados em 2024, já trabalham desde o fim do ano passado e representam o Glorioso nas primeiras rodadas do Carioca. O time principal deve estrear no dia 29, contra o Fluminense.

Os primeiros a chegarem no Lonier foram Lucas Halter, que tem permanência incerta, e Alex Telles. O Botafogo divulgou imagens do goleiro John, mandando recado para torcedores.

Bastos, zagueiro, está em Portugal e deve se apresentar nesta quarta-feira. Luiz Henrique, que optou por deixar o Alvinegro rumo ao futebol europeu, também foi ausência e deve se juntar ao Lyon antes mesmo de resolver seu destino no Velho Continente.

Tensão

Até a parte da manhã havia a incerteza sobre a reapresentação dos atletas. O clima com a diretoria da SAF só acalmou após uma reunião com o empresário John Textor, que assegurou informações importantes a respeito dos pagamentos das premiações pelos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Os jogadores, que estavam inclinados a não se apresentarem antes de o Botafogo quitar os acordos, resolveram iniciar normalmente a temporada. O primeiro dia de trabalho no Lonier foi de avaliações físicas e exames médicos.