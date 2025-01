Cuiabano durante treino do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Cuiabano durante treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/01/2025 15:00

Rio - O lateral-esquerdo Cuiabano, de 21 anos, pode se despedir do Botafogo em breve. De acordo com informações da TV turca "X Sports TV", o Fenerbahçe tem negociações avançadas pela contratação do jogador brasileiro.

Nas informações apuradas pelo jornalista Ahmet Konanç, os valores da possível negociação não foram expostos, porém, o Botafogo não deverá facilitar a saída do lateral.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo no ano passado. No total, o jovem entrou em campo em 30 jogos, com quatro gols e três assistências. Ele tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2027.

No momento, o Alvinegro tem apenas dois nomes para a posição no elenco, já que Hugo foi emprestado ao Vitória e Marçal não teve seu contrato renovado. Alex Telles, também contratado no ano passado, continua no Botafogo.

Nas informações apuradas pelo jornalista Ahmet Konanç, os valores da possível negociação não foram expostos, porém, o Botafogo não deverá facilitar a saída de Cuiabano.