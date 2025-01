Ex-lateral Rafael defendeu companheiros do elenco de 2024 que saíram do Botafogo - Reprodução de vídeo

Publicado 13/01/2025 16:22 | Atualizado 13/01/2025 16:33

"Foi muito mal, essa nota não existe. Jogaram nas costas de quem foi embora e f...? Isso não existe. Não sei quem foi o jogador que vazou, talvez tenham ficado nervosos. Mas o clube não pode soltar uma nota daquelas", afirmou Rafael em entrevista ao Charla podcast.

"A nota é ridícula. Nós temos que ver quem vazou a notícia, é errado também. É uma palavra que deram antes, aí trocaram uma, duas, três, quatro vezes... Os caras com quem joguei não fariam isso do nada, tenho certeza. Tem alguma coisa acontecendo. Eu sou botafoguense, tem que respeitar os caras (jogadores) também", completou.



O que aconteceu no Botafogo



mais incomodou a diretoria foi o vazamento das notícias e a proporção que o assunto ganhou na última semana. Diante dos atrasos, que deveriam ser quitados inicialmente em 30 de dezembro e, posteriormente em 7 de janeiro, parte do elenco principal ameaçou não se apresentar para o início da pré-temporada na terça (14). O ques e a proporção que o assunto ganhou na última semana.

O Botafogo publicou nota oficial em que admite que houve um atraso em relação à promessa, mas alega que ainda está no prazo de até 20 dias úteis após o recebimento do dinheiro.

E explicou que não pôde pagar antes devido ao recesso na CBF, que é quem recebe o dinheiro da premiação da Conmebol e repassa aos clubes.



"É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma — na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal", diz a mesma nota alvinegra.