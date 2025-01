Patrick de Paula voltou a ser titular do Botafogo, contra o Maricá - Vitor Silva/Botafogo

desde 19 de janeiro de 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda. Patrick de Paula viveu um sábado especial, apesar da derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Maricá , na estreia no Campeonato Carioca de 2025. De volta ao Glorioso, escolhido como capitão do time alternativo e autor de um gol de pênalti, o volante voltou a disputar uma partida inteira, o que não acontecia

Depois esteve em campo apenas 19 vezes, num total de 381 minutos (o que representa 4,2 jogos). Com uma grave lesão no joelho esquerdo, ele passou por cirurgia em março daquele ano e só voltou a jogar um ano depois.



Sem ritmo e pouco aproveitado, só foi titular do Botafogo uma vez em 2024, no 1 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil, mas foi substituído após 57 minutos em campo. Acabou emprestado ao Criciúma para ganhar mais minutagem, mas não conseguiu se firmar, jogando apenas cinco vezes.



De volta ao Glorioso, Patrick de Paula tem as primeiras rodadas do Campeonato Carioca para mostrar serviço e garantir espaço quando o elenco principal estrear na temporada.



"Desde que nós iniciamos a trabalhar com o Patrick, ele vem se mostrando um líder, um jogador que está ajudando os mais jovens. Treinando da maneira como ele vem fazendo, com a capacidade e a qualidade que ele tem, com certeza a expectativa é que ele possa, de fato, dar um retorno importante para o clube nessa sequência", elogiou o técnico Carlos Leiria.