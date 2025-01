Patrick de Paula voltou a jogar pelo Botafogo, na partida contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca - Vitor Silva / Botafogo

Patrick de Paula voltou a jogar pelo Botafogo, na partida contra o Maricá, pelo Campeonato CariocaVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/01/2025 18:05

incontestável 2 a 1, gols de Denilson e Hugo Borges, com Patrick de Paula descontando. Maricá está em festa ao vencer um dos grandes do Rio logo em sua primeira partida da história na Série A do Campeonato Carioca . E o fato de o Botafogo ainda estar com os campeões da Libertadores e do Brasileirão de férias, pouco importa. Afinal, o time alternativo do Glorioso jogou com um a mais praticamente todo o jogo no Nilton Santos e mesmo assim levou um

Era para ser uma grande oportunidade dos jogadores sub-23, reservas e outros que estavam emprestados mostrarem serviço no Glorioso. Mas a verdade é que quase ninguém foi bem, principalmente o goleiro Raul, Carlos Alberto e Matheus Nascimento. A exceção foram os jovens Yarlen e Lobato. Já o Maricá foi recompensado pela entrega física e a dedicação tática.

Expulsão no início muda tudo

O novato no estadual, aliás, contou com apoio de peso dos torcedores que foram ao estádio. E teve um início dos sonhos, ao marcar seu primeiro gol aos três minutos, com Denilson, após bobeada da defesa alvinegra. Só que aos 9 minutos a festa virou drama, com a expulsão do zagueiro Mizael, ao puxar Carlos Alberto, que ia em direção ao gol.

O Glorioso se enrolou com um jogador a mais. O organizado Maricá de Reinaldo, ex-atacante do Flamengo, recuou para a própria área e fez uma linha de cinco e, às vezes de seis, além de encher a entrada da área.



Em que pese ser o primeiro jogo do ano, o Botafogo de Carlos Leiria foi muito lento, sem criatividade e abusou de chutes de longa distância. Com enorme dificuldade para entrar na área, a primeira grande chance - e única trabalhada no primeiro tempo - apareceu aos 27, quando Carlos Alberto aproveitou a única bobeada da defesa adversária, mas parou em Dida. Newton, de longe, também obrigou o goleiro a uma boa defesa.

Botafogo melhora, mas Maricá aproveita rara chance

O início do segundo tempo pareceu promissor aos botafoguenses, com o time mais incisivo no ataque, após a entrada de Yarlen na direita. Foram pelo menos três jogadas pelos lados do campo que levaram perigo, mas não tinha ninguém para colocar a bola para dentro. Na principal delas, Vitinho não alcançou o cruzamento de Newton.

Recuado, o Maricá encontrou uma possibilidade de ir ao ataque e fez que o o adversário foi incapaz: aproveitou a rara chance. Em uma falta boba de Newton na entrada da área, Hugo Borges cobrou no canto de Raul, que assim como no primeiro gol, não pegou bola defensável: 2 a 0.

Algumas vaias foram ouvidas vindo dos poucos torcedores no Nilton Santos. Não era para menos, diante da atuação pouco inspirada e a pressão apenas na reta final do jogo. O Botafogo só diminuiu aos 45, com Patrick de Paula cobrando pênalti sofrido por Lobato, outro que entrou bem e passou a dar opção de bolas em profundidade.

Botafogo 1x2 Maricá

Local: Nilton Santos (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Gols: Denilson, aos 3 min/1ºT (0x1), Hugo Borges, aos 17 min/2ºT (0x2), Patrick de Paula, aos 45 min/2ºT (1x2).

Cartões amarelos: Newton (BOT).

Cartão vermelho: Mizael, aos 9min/1ºT (MAR).

Botafogo: Raul, Kauê Leonardo (Yarlen), Kawan (Kauan Lindes), Serafim e Lucyo (Rafael Lobato); Newton, Patrick de Paula e Kauê Rodrigues; Carlos Alberto, Matheus Nascimento e Vitinho Vaz (Adamo); Técnico: Carlos Leiria.



Maricá: Dida, Magno, Mizael Monteiro, Sandro e João Victor; Ramon, Bruninho (Gutenberg), João Victor e Walber (Hugo Borges); Denilson (Magno Souza) e Jefferson (Felipe Carvalho). Técnico: Reinaldo.